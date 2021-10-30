30 октября состоялся показ второго выпуска наилучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 30.10.2021.

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова были первыми участниками второго выпуска легендарного шоу. Они продемонстрировали танцы на роликах и показали невероятные трюки. Алиса Стригункова поразила жюри чувственной хореографией. Судьи не смогли сдержать слез от трогательного номера девочки. Станислав Скочко продемонстрировал экстремальное силовое шоу, запомнившееся судьям надолго. Артем Фесько из Житомирской области исполнил высокую оперную партию, от которой у судей были мурашки. Даниил Лысенко из Киева показал украинцам жонгляж кольцами. Парень не поразил всех судей высоким профессионализмом и сложными трюками, потому что часто ошибался. Однако жюри пропустило его в следующий этап шоу. Виталий Дураков на сцене легендарного шоу продемонстрировал невероятную игру на барабанах. Несмотря на то, что участник 14 лет назад потерял зрение в результате аварии на работе, он показал блестящий результат. Этнодуэт Vatra удивлял вокалом под украинские народные инструменты. Судьи единодушно пропустили девушек в следующий этап шоу. Денис Жигальцов приехал на шоу с работы из Германии всего на один день! Участник выполнил акробатические элементы на воздушном пилоне. Харьковчанин поднял весь зал и судей благодаря своему таланту. Вероника Хистова на шоу продемонстрировала хендстендинг (балет и гимнастику стоя на руках). Киевлянка смогла удивить судей своим экстравагантным образом и талантом. Богдан Стрионов и Алина Фролова шокировали судей воздушной гимнастикой! Дети выполняли эффектные трюки с помощью… собственных волос! В подвешенном состоянии 12-летняя девочка своими волосами подняла даже Ксению Мишину! Андрей Андрейчук показывал невероятные навыки каучука. Судьям понравился номер, поэтому они пригласили Андрея в следующий этап шоу.

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