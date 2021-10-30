«Україна має талант»: список прошедших участников от 30.10.2021
30.10.2021
30 октября состоялся показ второго выпуска наилучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 30.10.2021.
- Евгений Емельяненко и Влада Камышникова были первыми участниками второго выпуска легендарного шоу. Они продемонстрировали танцы на роликах и показали невероятные трюки.
- Алиса Стригункова поразила жюри чувственной хореографией. Судьи не смогли сдержать слез от трогательного номера девочки.
- Станислав Скочко продемонстрировал экстремальное силовое шоу, запомнившееся судьям надолго.
- Артем Фесько из Житомирской области исполнил высокую оперную партию, от которой у судей были мурашки.
- Даниил Лысенко из Киева показал украинцам жонгляж кольцами. Парень не поразил всех судей высоким профессионализмом и сложными трюками, потому что часто ошибался. Однако жюри пропустило его в следующий этап шоу.
- Виталий Дураков на сцене легендарного шоу продемонстрировал невероятную игру на барабанах. Несмотря на то, что участник 14 лет назад потерял зрение в результате аварии на работе, он показал блестящий результат.
- Этнодуэт Vatra удивлял вокалом под украинские народные инструменты. Судьи единодушно пропустили девушек в следующий этап шоу.
- Денис Жигальцов приехал на шоу с работы из Германии всего на один день! Участник выполнил акробатические элементы на воздушном пилоне. Харьковчанин поднял весь зал и судей благодаря своему таланту.
- Вероника Хистова на шоу продемонстрировала хендстендинг (балет и гимнастику стоя на руках). Киевлянка смогла удивить судей своим экстравагантным образом и талантом.
- Богдан Стрионов и Алина Фролова шокировали судей воздушной гимнастикой! Дети выполняли эффектные трюки с помощью… собственных волос! В подвешенном состоянии 12-летняя девочка своими волосами подняла даже Ксению Мишину!
- Андрей Андрейчук показывал невероятные навыки каучука. Судьям понравился номер, поэтому они пригласили Андрея в следующий этап шоу.
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