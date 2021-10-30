Станислав Скочко — силовое шоу на «Україна має талант»-2021

30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер Станислава Скочко прямо сейчас!

Своим талантом покорял зрителей шоу «Україна має талант» Станислав Скочко. Участник продемонстрировал экстремальное силовое шоу, запомнившееся судьям надолго. Он вызвал незаурядные эмоции у зрителей, но Евгения Кота не удивил, поэтому хореограф был единственным, кто сказал конкурсанту «нет». «Видел ли я такое раньше? Да! Но Станислав ― не профессиональный исполнитель этих элементов. Он ― учитель физкультуры запорожской школы. Я хочу, чтобы дети брали пример с людей, которые их к чему-то полезному приучают! Поэтому от меня ― “да”!» ― сказал Сергей Притула.

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