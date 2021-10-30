Станіслав Скочко — силове шоу на «Україна має талант»-2021

30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Станіслава Скочка просто зараз!

Своїм талантом підкрював глядачів шоу «Україна має талант» Станіслав Скочко. Учасник продемонстрував екстремальне силове шоу, яке запам’яталося суддям надовго. Він викликав неабиякі емоції у глядачів, але Євгена Кота не здивував, тому хореограф був єдиним, хто сказав конкурсанту «ні». «Чи бачив я таке раніше? Так! Але Станіслав ― не професійний виконувач цих елементів. Він ― учитель фізкультури запорізької школи. Я хочу, щоб діти брали приклад з людей, які їх до чогось корисного привчають! Тому від мене ― “так”!» ― сказав Сергій Притула.

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