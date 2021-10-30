Денис Жигальцов — акробатика на воздушном пилоне на «Україна має талант»-2021

30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер Дениса Жигальцова прямо сейчас!

Денис Жигальцов приехал на шоу с работы из Германии всего на один день! Участник выполнил акробатические элементы на воздушном пилоне. Харьковчанин поднял весь зал и судей благодаря своему таланту! «Ты растянут, у тебя очень крутые шпагаты, и это невероятный талант!» ― прокомментировал выступление участника хореограф Женя Кот.

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