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Денис Жигальцов —  акробатика на повітряному пілоні на «Україна має талант»-2021

30.10.2021

30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Дениса Жигальцова просто зараз!

Денис Жигальцов приїхав на шоу з роботи з Німеччини всього на один день! Учасник виконав акробатичні елементи на повітряному пілоні. Харків’янин підняв весь зал та суддів завдяки своєму таланту! «Ти розтягнутий, у тебе дуже круті шпагати, і це неймовірний талант!» ― прокоментував виступ хореограф Женя Кот. 

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