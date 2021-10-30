30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Дениса Жигальцова просто зараз!

Денис Жигальцов приїхав на шоу з роботи з Німеччини всього на один день! Учасник виконав акробатичні елементи на повітряному пілоні. Харків’янин підняв весь зал та суддів завдяки своєму таланту! «Ти розтягнутий, у тебе дуже круті шпагати, і це неймовірний талант!» ― прокоментував виступ хореограф Женя Кот.

Більше на тему: Євген Кот розповів, хто буде найсуворішим суддею шоу «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.