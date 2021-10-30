Денис Жигальцов — акробатика на повітряному пілоні на «Україна має талант»-2021
30.10.2021
30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Дениса Жигальцова просто зараз!
Денис Жигальцов приїхав на шоу з роботи з Німеччини всього на один день! Учасник виконав акробатичні елементи на повітряному пілоні. Харків’янин підняв весь зал та суддів завдяки своєму таланту! «Ти розтягнутий, у тебе дуже круті шпагати, і це неймовірний талант!» ― прокоментував виступ хореограф Женя Кот.
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