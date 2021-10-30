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Дует Vatra —  вокал на «Україна має талант»-2021

30.10.2021

30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер дуету Vatra просто зараз!

Етнодует Vatra вражав вокалом під українські народні інструменти. Дівчата з Рівненщини цього літа стали справжніми зірками тіктоку! Сестри виконали на відео чуттєву українську пісню і закохали в себе мільйони інтернет-користувачів. На шоу дует також виконав українську народну пісню «Ой там на горі». Судді одностайно пропустили співачок у наступний етап. «Дівчата, величезне спасибі вам за ці емоції! Дякую, що продовжуєте славні традиції наших предків!» ― сказала Лілія Подкопаєва.

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