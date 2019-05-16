Вот и наступила дата второго полуфинала Евровидения 2019. Напоминаем, что старт песенного конкурса состоялся 14 мая, тогда в финал прошло 10 лучших конкурсантов. Сегодня на сцене в Тель-Авиве выступят 18 конкурсантов. Порядок выступлений участников – в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

14 мая состоялся первый полуфинал. Из 17 стран в финал попало только 10. Сегодня же состоится второй полуфинал Евровидения-2019. На сцене Тель-Авива за место в финале будут бороться 18 стран-участница. Насчет гранд-финала, который состоится 18 мая, порядок выступлений будет известен сразу же после второго полуфинала.

Первый полуфинал (14 мая):

Второй полуфинал (16 мая):

К слову, все песни стран – участниц Евровидения-2019 вы можете прослушать на нашем сайте!

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