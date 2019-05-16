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Евровидение-2019: участники конкурса

16.05.2019

Вот и наступила дата второго полуфинала Евровидения 2019. Напоминаем, что старт песенного конкурса состоялся 14 мая, тогда в финал прошло 10 лучших конкурсантов. Сегодня на  сцене в Тель-Авиве выступят 18 конкурсантов. Порядок выступлений участников – в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

евровидение порядок выступлений

Фото взято из источника: eurovision.tv

14 мая состоялся первый полуфинал.  Из 17 стран в финал попало только 10. Сегодня же состоится второй полуфинал Евровидения-2019. На сцене Тель-Авива за место в финале будут бороться 18 стран-участница. Насчет гранд-финала, который состоится 18 мая, порядок выступлений будет известен сразу же после второго полуфинала.

Первый полуфинал (14 мая):

  1. Кипр: Тамта – «Replay»
  2. Черногория: D-moll – «Heaven»
  3. Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
  4. Польша: Tulia  – «Fire of Love»
  5. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»
  6. Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
  7. Венгрия: Йоци Папаи – «Az én apám»
  8. Беларусь: Зена – «Like It»
  9. Сербия: Невена Божович – «Круна»
  10. Бельгия: Элиот Вассамиллет – «Wake Up»
  11. Грузия: Ото Немсадзе – «Keep On Going»
  12. Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»
  13. Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
  14. Эстония: Виктор Крон – «Storm»
  15. Португалия: Конан Осирис – «Telemóveis»
  16. Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
  17. Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»

Второй полуфинал (16 мая):

  1. Армения: Srbuk – «Walking Out»

  2. Ирландия: Сара Мактернан – «22»

  3. Молдова: Анна Одобеску – «Stay»

  4. Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»

  5. Латвия: Carousel – «That Night»

  6. Румыния: Эстер Пеони – «On a Sunday»

  7. Дания: Leonora – «Love Is Forever»

  8. Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»

  9. Австрия: Pænda – «Limits»

  10. Хорватия: Roko – «The Dream»

  11. Мальта: Michela  – «Chameleon»

  12. Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»

  13. Россия: Сергей Лазарев – «Scream»

  14. Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»

  15. Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»

  16. Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»

  17. Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»

  18. Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»

К слову, все песни стран – участниц Евровидения-2019 вы можете прослушать на нашем сайте!

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