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Євробачення-2019: учасники конкурсу

16.05.2019

Ось і настала дата другого півфіналу Євробачення 2019. Нагадуємо, що старт пісенного конкурсу відбувся 14 травня. Саме тоді на сцені в Тель-Авіві свої виступи показали 17 конкурсантів, з яких у фінал пройшло лише 10. У другому півфіналі ми побачимо 18 виконавців. Порядок виступів учасників – у матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019

євробачення 2019 порядок виступів

Фото взято з джерела: eurovision.tv

14 травня відбувся довгоочікуваний перший півфінал. Із 17 країн в фінал потрапило лише 10. Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2019. На сцені  міжнародного конкурсу боротимуться 18 країн-учасниць. Щодо гранд-фіналу, який відбудеться 18 травня, порядок виступів буде відомий одразу після другого півфіналу.

Перший півфінал (14 травня):

  1. Кіпр: Тамта – «Replay»
  2. Чорногорія: D-moll – «Heaven»
  3. Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
  4. Польща: Тулія – «Fire of Love»
  5. Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
  6. Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
  7. Угорщина: Йоці Папаї – «Az én apám»
  8. Білорусь: Зена – «Like It»
  9. Сербія: Невена Божович – «Круна»
  10. Бельгія: Еліот Вассаміллет – «Wake Up»
  11. Грузія: Ото Немсадзе – «Keep On Going»
  12. Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
  13. Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»
  14. Естонія: Віктор Крон – «Storm»
  15. Португалія: Конан Осіріс – «Telemóveis»
  16. Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
  17. Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»

Другий півфінал (16 травня):

  1. Вірменія: Srbuk – «Walking Out»
  2. Ірландія: Сара Мактернан – «22»
  3. Молдова: Анна Одобеску – «Stay»
  4. Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»
  5. Латвія: Carousel – «That Night»
  6. Румунія: Естер Піоні – «On a Sunday»
  7. Данія: Leonora – «Love Is Forever»
  8. Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
  9. Австрія: Pænda – «Limits»
  10. Хорватія: Roko – «The Dream»
  11. Мальта: Michela – «Chameleon»
  12. Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»
  13. Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»
  14. Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
  15. Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
  16. Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»
  17. Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
  18. Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»

До речі, всі пісні країн – учасниць Євробачення-2019 ви можете прослухати на нашому сайті!

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