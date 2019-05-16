Ось і настала дата другого півфіналу Євробачення 2019. Нагадуємо, що старт пісенного конкурсу відбувся 14 травня. Саме тоді на сцені в Тель-Авіві свої виступи показали 17 конкурсантів, з яких у фінал пройшло лише 10. У другому півфіналі ми побачимо 18 виконавців. Порядок виступів учасників – у матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019

14 травня відбувся довгоочікуваний перший півфінал. Із 17 країн в фінал потрапило лише 10. Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2019. На сцені міжнародного конкурсу боротимуться 18 країн-учасниць. Щодо гранд-фіналу, який відбудеться 18 травня, порядок виступів буде відомий одразу після другого півфіналу.

Перший півфінал (14 травня):

Другий півфінал (16 травня):

До речі, всі пісні країн – учасниць Євробачення-2019 ви можете прослухати на нашому сайті!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ