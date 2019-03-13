Євробачення-2019: більше про представника від Естонії Віктора Крона
Естонія визначилася з артистом, який представить країну на Євробаченні-2019. В результаті пісенного конкурсу «Eesti Laul» така честь випала чарівному шведу Віктору Крону. У суперфіналі співак боровся за перемогу з Уку Сувісте і Стефаном. Детальніше про учасника Євробачення – в матеріалі.
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Віктор Крон – «Storm»
Віктор Крон
Народився 31 січня 1992 р. (27 років)
Віктор Крон почав грати на гітарі і писати пісні ще у 15 років. Через 3 роки молодий артист переїхав до Лос-Анджелеса. Там він записував композиції з відомими артистами – Diane Warren, Desmond Child і Eric Brazilian. Відомо, що Віктор виступав у міжнародних музичних міні-центрах Лос-Анджелеса.
У 2015 році Віктор Крон випустив свою дебютну пісню «Burning Man». Також співак брав участь у «Melodifestivalen» з композицією «Det rår vi inte för».
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Цього року артист переміг у «Eesti Laul», після чого отримав почесне право представляти Естонію на Євробаченні.
Віктор Крон, шведський співак і гітарист, виступить в Тель-Авіві з піснею «Storm». Саме ця композиція допомогла артисту отримати визнання серед глядачів.