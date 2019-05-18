Вже сьогодні стане відомо ім’я переможця, який підкорить Євробачення-2019. Пряму трансляцію міжнародного конкурсу можна подивитися на телеканалі СТБ. Коментуватиме Євробачення-2019 неперевершений Сергій Притула. Не пропустіть цю подію! Рівно о 22:00 вмикайте СТБ, а також дивіться онлайн-трансляцію фіналу Євробачення-2019 на STB.UA!



За перемогу на Євробаченні-2019 боротимуться (число) країн, серед яких «велика п’ятірка» – Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, Іспанія. Шостим гарантованим фіналістом традиційно є ​​представник країни – господині конкурсу. Цьогоріч це Kobi Marimi.

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Згідно з жеребкуванням, яка пройшла після другого півфіналу, 18 травня виступатимуть 26 країн-учасників у такому порядку:

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