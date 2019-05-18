Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2019: онлайн-трансляція фіналу від 18.05.2019

18.05.2019

Вже сьогодні стане відомо ім’я переможця, який підкорить Євробачення-2019. Пряму трансляцію міжнародного конкурсу можна подивитися на телеканалі СТБ. Коментуватиме Євробачення-2019 неперевершений Сергій Притула. Не пропустіть цю подію! Рівно о 22:00 вмикайте СТБ, а також дивіться онлайн-трансляцію фіналу Євробачення-2019 на STB.UA!

За перемогу на Євробаченні-2019 боротимуться (число) країн, серед яких «велика п’ятірка» – Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, Іспанія. Шостим гарантованим фіналістом традиційно є ​​представник країни – господині конкурсу. Цьогоріч це Kobi Marimi.

Більше на тему: Євробачення-2019: всі пісні учасників фіналу міжнародного конкурсу

Згідно з жеребкуванням, яка пройшла після другого півфіналу, 18 травня виступатимуть 26 країн-учасників у такому порядку:

  1. Мальта: Michela – «Chameleon»
  2. Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
  3. Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
  4. Німеччина: S!Sters – «Sister»
  5. Росія:  Сергій Лазарєв – «Scream»
  6. Данія: Leonora – «Love Is Forever»
  7. Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
  8. Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
  9. Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
  10. Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
  11. Кіпр: Тамта – «Replay»
  12. Нідерланди:  Дункан Лоуренс – «Arcade»
  13. Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
  14. Ізраїль: Kobi Marimi – «Home»
  15. Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
  16. Велика Британія:  Michael Rice – «Bigger Than Us»
  17. Ісландія:  Hatari – «Hatrið mun sigra»
  18. Естонія: Віктор Крон – «Storm»
  19. Білорусь: Зена – «Like It»
  20. Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»
  21. Франція: Bilal Hassani – «Roi»
  22. Італія: Mahmood – «Soldi»
  23. Сербія: Невена Божович – «Круна»
  24. Швейцарія:  Лука Хенні – «She Got Me»
  25. Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
  26. Іспанія: Miki – «La Venda»

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ