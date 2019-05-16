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Євробачення 2019: Сергій Притула прокоментував виступ Сергія Лазарєва

16.05.2019

Відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2019. Від Росії знову виступив Сергій Лазарєв. Через три роки співак вирішив вдруге поборотися за перемогу. Чи сподобалося виступ публіці, і як прокоментував номер Сергій Притула читайте в матеріалі.

сергей лазарев

Сергій Лазарєв представив Росію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Вокаліст виступив у другому півфіналі під номером 13 з піснею «Scream», що у перекладі означає «Крик». На Євробаченні-2019 виконавець представив композицію більш ліричну, ніж пісня «You Are The Only One». Цього року хореограф і режисер номеру знову вирішив зробити акцент спецефектах.

Більше на тему: Євробачення-2019: від Росії виступить Сергій Лазарєв з піснею «Scream»

Ведучий і коментатор Сергій Притула поділився своєю думкою про виступ: «Хотіли здивувати примноженням Лазарєва на сцені. Однак такий трюк вже був використаний у першому півфіналі. Ось жалко пацана. А пісня про крики. Напевно, про крики на всіх російських ток-шоу, якщо Лазарєв не виграє Євробачення-2019».

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