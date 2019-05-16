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Евровидение 2019: Сергей Притула прокомментировал выступления Сергея Лазарева

16.05.2019

Состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019. От России вновь выступил Сергей Лазарев. Спустя три года певец решил второй раз побороться за победу. Понравилось ли выступление публике, и как прокомментировал номер Сергей Притула — читайте в материале.

сергей лазарев

Сергей Лазарев представил Россию на международном песенном конкурсе. Вокалист выступил во втором полуфинале под номером 13 с песней «Scream», что в переводе означает «Крик». Однако на Евровидении-2019 исполнитель представил композицию, которая кардинально отличается от песни «You Are The Only One». В этом году хореограф и режиссер номера вновь решил сделать акцент на спецэффектах.  

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Ведущий и комментатор Сергей Притула поделился своим мнением о выступлении: «Хотели удивить приумножением Лазарева на сцене. Однако такой трю уже был использован в первом полуфинале. Вот жалко пацана. А песня про крики. Наверное, про крики на всех российских ток-шоу, если Лазарев не выиграет Евровидение-2019».


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