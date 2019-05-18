Евровидение-2019: онлайн-трансляция финала от 18.05.2019
Уже сегодня станет известно имя победителя, покорившего Евровидение-2019. Прямую трансляцию международного конкурса можно посмотреть на телеканале СТБ. Комментировать Евровидение-2019 будет непревзойденный Сергей Притула. Не пропустите это событие! В 22:00 включайте СТБ, а также смотрите онлайн-трансляцию финала Евровидения-2019 на STB.UA!
За победу на Евровидении-2019 будут бороться 26 стран, среди которых «Большая пятерка» – Франция, Великобритания, Италия, Германия, Испания. Шестым гарантированным финалистом традиционно является представитель страны – хозяйки конкурса. В этом году им стал Kobi Marimi.
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Согласно жеребьевке, которая прошла после второго полуфинала, 18 мая выступят 26 стран-участников в таком порядке:
- Мальта: Michela – «Chameleon»
- Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»
- Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Германия: S!sters – «Sister»
- Россия: Сергей Лазарев – «Scream»
- Дания: Leonora – «Love Is Forever»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
- Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»
- Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»
- Словения: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
- Кипр: Тамта – «Replay»
- Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»
- Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
- Израиль: Kobi Marimi – «Home»
- Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
- Великобритания: Michael Rice – «Bigger Than Us»
- Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
- Эстония: Віктор Крон – «Storm»
- Беларусь: Зена – «Like It»
- Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»
- Франция: Bilal Hassani – «Roi»
- Италия: Mahmood – «Soldi»
- Сербия: Невена Божович – «Круна»
- Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»
- Австралия: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Испания: Miki – «La Venda»