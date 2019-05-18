Уже сегодня станет известно имя победителя, покорившего Евровидение-2019. Прямую трансляцию международного конкурса можно посмотреть на телеканале СТБ. Комментировать Евровидение-2019 будет непревзойденный Сергей Притула. Не пропустите это событие! В 22:00 включайте СТБ, а также смотрите онлайн-трансляцию финала Евровидения-2019 на STB.UA!



За победу на Евровидении-2019 будут бороться 26 стран, среди которых «Большая пятерка» – Франция, Великобритания, Италия, Германия, Испания. Шестым гарантированным финалистом традиционно является представитель страны – хозяйки конкурса. В этом году им стал Kobi Marimi.

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Согласно жеребьевке, которая прошла после второго полуфинала, 18 мая выступят 26 стран-участников в таком порядке: