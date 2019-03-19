PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2019: от Италии выступит Mahmood с песней «Soldi»

19.03.2019

Италию на Евровидении-2019 представит певец и композитор Алессандро Махмуд, он же Mahmood. Исполнитель одержал победу в музыкальном фестивале в Сан-Ремо с песней «Soldi» («Деньги»). Подробнее об исполнителе, который отправится на Евровидение уже в мае, читайте в материале.

Больше по теме: Евровидение-2019: кто будет вести международный конкурс

евровидение махмуд

Фото взято из источника: instagram.com/mahmoodworld

Mahmood – «Soldi»

Алессандро Махмуд (Mahmood)

Родился 12 сентября 1992 г. (26 лет)

Алессандро Махмуд – певец и композитор. Получил известность после участия в итальянской версии «Х-фактор»-6.

В финале фестиваля в итальянском городе Сан-Ремо рэпер Mahmood смог обогнать даже поп-оперное трио Il Volo. Стоит отметить, что именно Алессандро букмекеры прогнозировали победу и участие в Евровидении-2019.

Больше по теме: Евровидение-2019: от Великобритании выступит Майкл Райс с песней «Bigger than Us»

В своей конкурсной композиции «Soldi» музыкант поет от лица лирического героя, который обращается к отцу, оставившему семью ради богатства, когда мальчику было 6 лет. Певец называет композицию «Soldi» личной, хотя не говорит, что речь идет именно о его семье.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить