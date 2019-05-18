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Євробачення-2019: від Італії виступить Mahmood з піснею «Soldi»

18.05.2019

Італію на Євробаченні-2019 представить співак і композитор Алессандро Махмуд, він же Mahmood. Виконавець здобув перемогу на музичному фестивалі в Сан-Ремо з піснею «Soldi» («Гроші»). Детальніше про виконавця, який відправиться на Євробачення вже у травны, читайте в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитись онлайн-трансляцію фіналу від 18 травня 2019

 

євробачення махмуд

Фото взято з джерела: instagram.com/mahmoodworld

Mahmood – «Soldi»

Алессандро Махмуд (Mahmood)

Народився 12 вересня 1992 р. (26 років)

Алессандро Махмуд – співак і композитор. Здобув популярність після участі в італійській версії «Х-фактор»-6.

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У фіналі  фестивалю в італійському місті Сан-Ремо репер Mahmood зміг обігнати навіть поп-оперне тріо Il Volo. Варто зазначити, що саме Алессандро букмекери прогнозували перемогу та участь в Євробаченні-2019.

У своїй конкурсній композиції «Soldi» музикант співає від імені ліричного героя, який звертається до батька, що залишив сім’ю заради багатства, коли хлопчикові було 6 років. Співак називає композицію «Soldi» особистою, хоча не каже, що йдеться саме про його родину.

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