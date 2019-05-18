Италию на Евровидении-2019 представит певец и композитор Алессандро Махмуд, он же Mahmood. Исполнитель одержал победу в музыкальном фестивале в Сан-Ремо с песней «Soldi» («Деньги»). Подробнее об исполнителе, который отправится на Евровидение уже в мае, читайте в материале.

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Mahmood – «Soldi»

Алессандро Махмуд (Mahmood)

Родился 12 сентября 1992 г. (26 лет)

Алессандро Махмуд – певец и композитор. Получил известность после участия в итальянской версии «Х-фактор»-6.

В финале фестиваля в итальянском городе Сан-Ремо рэпер Mahmood смог обогнать даже поп-оперное трио Il Volo. Стоит отметить, что именно Алессандро букмекеры прогнозировали победу и участие в Евровидении-2019.

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В своей конкурсной композиции «Soldi» музыкант поет от лица лирического героя, который обращается к отцу, оставившему семью ради богатства, когда мальчику было 6 лет. Певец называет композицию «Soldi» личной, хотя не говорит, что речь идет именно о его семье.

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