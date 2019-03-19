Евровидение-2019: от Испании выступит Miki с песней «La Venda»
От Испании в Израиль отправится певец Miki. Композиция, с которой артист будет бороться за победу, называется «La Venda», что переводится как «С завязанными глазами». Подробнее об участнике Евровидения-2019 – в материале.
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Miki – «La venda»
Напоминаем, что Испания входит в «Большую пятерку», а это значит, что она автоматически попадает в финал Евровидения-2019.
Мигель Нуньес Посо (Miki)
Родился 6 января 1996 г. (23 года)
Еще с самого детства Мигель Нуньес Посо, он же певец Miki, по-настоящему живет в мире музыки. А самое главное, что он получал поддержку родителей касательно своего увлечения.
Испанский певец ранее был вокалистом кавер-бэнда «Dalton Bang». Музыканты гастролировали по Каталонии. Miki профессионально играет на гитаре, а также фортепиано.
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Интересным фактом является то, что Miki – третий каталонец, который будет представлять Испанию на Евровидении (после Манеля Наварро в 2017 году и Альфреда в 2018-м).