Від Іспанії до Ізраїлю вирушить співак Miki. Композиція, з якою артист боротиметься за перемогу, має назву «La Venda», що перекладається як «Із зав’язаними очима». Детальніше про учасника Євробачення-2019 – в матеріалі.

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Miki – «La venda»

<span style="font-weight: 400;">Нагадуємо, що Іспанія входить до «Великої п’ятірки», а це означає, що вона автоматично потрапляє у фінал Євробачення-2019.</span><b>Мігель Нуньєс Посо (Miki)</b><span style="font-weight: 400;">Народився 6 січня 1996 р. (23 роки)</span><span style="font-weight: 400;">Ще з самого дитинства Мігель Нуньєс Посо, він же співак Miki, по-справжньому живе у світі музики. А найголовніше, що він отримував підтримку батьків стосовно свого захоплення.</span><span style="font-weight: 400;">Іспанський співак раніше був вокалістом кавер-бенду «Dalton Bang». Музиканти гастролювали по Каталонії. Miki професійно грає на гітарі, а також фортепіано.</span><span style="font-weight: 400;">Цікавим фактом є те, що Miki – третій каталонець, який представлятиме Іспанію на Євробаченні (після Манеля Наварро у 2017 році та Альфреда у 2018-му).</span> </p> <p>

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Нагадуємо, що Іспанія входить до «Великої п’ятірки», а це означає, що вона автоматично потрапляє у фінал Євробачення-2019.

Мігель Нуньєс Посо (Miki)

Народився 6 січня 1996 р. (23 роки)

Ще з самого дитинства Мігель Нуньєс Посо, він же співак Miki, по-справжньому живе у світі музики. А найголовніше, що він отримував підтримку батьків стосовно свого захоплення.

Іспанський співак раніше був вокалістом кавер-бенду «Dalton Bang». Музиканти гастролювали по Каталонії. Miki професійно грає на гітарі, а також фортепіано.

Цікавим фактом є те, що Miki – третій каталонець, який представлятиме Іспанію на Євробаченні (після Манеля Наварро у 2017 році та Альфреда у 2018-му).

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