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Евровидение-2019: от Испании выступит Miki с песней «La Venda»

18.05.2019

От Испании в Израиль отправится певец Miki. Композиция, с которой артист будет бороться за победу, называется «La Venda», что переводится как «С завязанными глазами». Подробнее об участнике Евровидения-2019 – в материале.

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евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/miki.ot2018

Miki – «La venda»

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Напоминаем, что Испания входит в «Большую пятерку», а это значит, что она автоматически попадает в финал Евровидения-2019.

Мигель Нуньес Посо (Miki)

Родился 6 января 1996 г. (23 года)

Еще с самого детства Мигель Нуньес Посо, он же певец Miki, по-настоящему живет в мире музыки. А самое главное, что он получал поддержку родителей касательно своего увлечения.

Испанский певец ранее был вокалистом кавер-бэнда «Dalton Bang». Музыканты гастролировали по Каталонии. Miki профессионально играет на гитаре, а также фортепиано.

Интересным фактом является то, что Miki – третий каталонец, который будет представлять Испанию на Евровидении (после Манеля Наварро в 2017 году и Альфреда в 2018-м).

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