Від країни – господарки Євробачення-2019 виступить талановитий співак Кобі Марімі. Крім співочої кар’єри, він займається ще й акторською діяльністю. З досягнень Кобі варто виділити перемогу в 6 сезоні «Ха-Кохав ха-Ба». Детальніше про виконавця, який представить Ізраїль, читайте в матеріалі.

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Кобі Марімі – «Home»

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Кобі Марімі

Народився 8 жовтня 1991 р. (27 років)

Кобі Марімі – співак, який ще й отримав нагороду як найперспективніший актор на музично-театральному фестивалі в Ізраїлі. Музикант став переможцем в шостому сезоні проекту «Ха-Кохав ха-Ба», що дало йому право представити країну на Євробаченні цього року.

Ізраїльський співак Кобі Марімі активно займається своєю музичною кар’єрою з 2017 року. Спеціалізація – вокал, а також гра на гітарі.

Минулого року Кобі закінчив навчання з акторської майстерності в «Нісан Натів». Артист брав участь у фестивалі «Свято мюзиклу», після чого отримав почесну нагороду «Найперспективніший актор».

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Кобі Марімі брав участь у шоу «Next Star». Кавери популярних хітів в його виконанні підкорили всіх телеглядачів своїм оригінальним драматичним трактуванням композицій: «Бон Джові», «Let it be» «Бітлз» тощо.

Свою поїздку на Євробачення-2019 співак називає здійсненням його заповітної мрії. Кобі заявив, що зробить все, що від нього залежить, для того, щоб його країну поважав увесь світ.

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