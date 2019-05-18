От страны – хозяйки Евровидения-2019 выступит талантливый певец Коби Марими. Помимо певческой карьеры, он занимается еще и актерской деятельностью. Из достижений Коби стоит выделить победу в 6 сезоне в «Ха-Кохав ха-Ба». Подробнее об исполнителе, который представит Израиль, читайте в материале.

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Коби Марими – «Home»

Коби Марими

Родился 8 октября 1991 г. (27 лет)

Коби Марими – певец, который еще и получил награду как самый перспективный актер на музыкально-театральном фестивале в Израиле. Музыкант стал победителем в шестом сезоне проекта «Ха-Кохав ха-Ба», что дало ему право представить страну на Евровидении в этом году.

Израильский певец Коби Марими активно занимается своей музыкальной карьерой с 2017 года. Специализация – вокал, а также игра на гитаре.

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В прошлом году Коби закончил обучение актерскому мастерству в «Нисан Натив». Артист участвовал в фестивале «Праздник мюзикла», где получил почетную награду «Самый перспективный актер».

Коби Марими участвовал в шоу «Next Star». Каверы популярных хитов в его исполнении покорили всех телезрителей своей оригинальной драматической трактовкой композиций: «Бон Джови», «Let it be» «Битлз» и т. д.

Свою поездку на Евровидение-2019 певец называет исполнением его заветной мечты. Коби заявил, что сделает все, что от него зависит, для того, чтобы его страну уважал весь мир.

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