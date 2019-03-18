Экспертами из Испании в области Евровидения был оглашен вероятный победитель международного конкурса. Названа первая тройка возможных лидеров. Кто, по мнению испанцев, станет номером 1 на Евровидении-2019 – читайте в материале.

Больше по теме: Евровидение-2019: букмекеры назвали нового лидера конкурса

В Испании экспертами в области Евровидения была названа тройка вероятных лидеров песенного конкурса. Оценены шансы всех стран – участниц Евровидения-2019. Напоминаем, что первый полуфинал пройдет в Тель-Авиве уже 14 мая.

Вероятным победителем назван представитель Нидерландов – Дункан Лоренс. Певец недавно обогнал в рейтинге букмекеров Сергея Лазарева, опустив представителя России на второе место.

Дункан Лоренс – «Arcade»

Второе место испанские эксперты отдали представителю Швеции Джону Лундвику с песней «Too Late For Love», хотя букмекеры поставили данного исполнителя на третье место.

Джон Лундвик – «Too Late For Love»

Больше по теме: Евровидение-2019: кто будет вести международный конкурс

Третье место эксперты отдали Сергею Лазареву, который представит Россию в этом году.

Сергей Лазарев – «Scream»

Прогноз испанских экспертов в области Евровидения был опубликован в местной газете «El Periodico».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ