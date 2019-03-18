Євробачення-2019: Іспанія назвала ймовірного переможця
Експерти з Іспанії в області Євробачення оголосили ймовірного переможця міжнародного конкурсу. Названо першу трійку можливих лідерів. Хто, на думку іспанців, стане номером 1 на Євробаченні-2019 – читайте в матеріалі.
В Іспанії експертами в області Євробачення була названа трійка ймовірних лідерів пісенного конкурсу. Оцінено шанси всіх країн – учасниць Євробачення-2019. Нагадуємо, що перший півфінал пройде в Тель-Авіві вже 14 травня.
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Можливим переможцем був названий представник Нідерландів – Дункан Лоренс. Співак нещодавно обігнав у рейтингу букмекерів Сергія Лазарєва, опустивши представника Росії на друге місце.
Дункан Лоренс – «Arcade»
Друге місце іспанські експерти віддали представнику Швеції Джону Лундвіку з піснею «Too Late For Love», хоча букмекери поставили цього виконавця на третє місце.
Джон Лундвік – «Too Late For Love»
Прогнози іспанських експертів в області Євробачення були опубліковані в місцевій газеті «El Periodico».
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