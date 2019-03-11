Букмекери назвали нового лідера Євробачення-2019. Нагадуємо, що раніше на лідируючих позиціях стояли Росія, Швеція, Італія. Оскільки конкурсні пісні вже представлені, ставки букмекерів змінилися. Отже, хто може стати переможцем Євробачення? Читайте в матеріалі.

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Після того, як стали відомі всі конкурсні пісні, букмекери оголосили нового лідера. Фаворитом став представник Нідерландів – чарівний Дункан Лоренс із піснею «Arcade».

Дункан Лоренс – «Arcade»

Зараз Дункан Лоренс, на думку букмекерів, має 20% на перемогу. Тоді як попередній лідер ставок, представник Росії Сергій Лазарєв, – всього 13%.

Сергій Лазарєв – «Scream»

Третє місце найбільші світові букмекерські контори пророчать шведському виконавцю Джону Лундвіку з піснею «Too Late For Love» – 10%.

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Джон Лундвік – «Too Late For Love»

Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві. Перший півфінал відбудеться 14 травня, другий – 16 травня, а фінал – 18 травня.

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