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Євробачення-2019: Кіпр представить Тамта Годуадзе з піснею «Replay»

06.03.2019

На Євробаченні-2019 Кіпр представить грузинська поп-виконавиця Тамта Годуадзе. Пісня, з якою зірка виступатиме на сцені міжнародного конкурсу, називається «Replay». Співачку ми побачимо на Євробаченні 14 травня в першій половині першого півфіналу під номером 5. Детальніше про учасницю від Кіпру читайте в матеріалі.

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евровидение 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/officialtamta

Тамта – «Replay»

Тамта Годуадзе

Народилася 10 січня 1981 р. (38 років)

Грузинська поп-співачка Тамта Годуадзе більш відома як Тамта (Tamta).

У 22 роки дівчина зі своєю сім’єю переїхала до Греції. Там зірка вирішила взяти участь в шоу «Super Idol Greece», де зайняла 2 місце. Протягом 2004–2005 років співачка виступала на розігріві у Джорджа Далараса і Антоніса Ремоса. У 2006 році Тамта разом з Пеггі Зіна виступала на живих концертах Сакіса Руваса (в Салоніках).

У 2007 році співачка брала участь в Національному відборі на Євробачення. Тоді вона зайняла 3 місце, а на конкурс поїхав Сарбель. Після цього Тамта випустила свій дебютний альбом під назвою «Тамта».

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Першим синглом компакт-диска був кавер «Ftais» на пісню «Faraway». Потім – випуск пісні «Den Telionei Etsi I Agapi». CD Тамти було перевидано з бонусним хітом «Tornero».

Грузинська поп-співачка стала знаменитою в Греції завдяки композиціям «Pame Parea Rebelde» і «Agapw Wanna Play».

У 2010 році співачка отримала статуетку на премії «MAD VMA 2010» в номінації «Найкращий дует». За рік зірка випустила сингл спільно з Playmen & Claydee – «Tonight».

Тамта Годуадзе представить Кіпр на Євробаченні-2019. Підкорювати конкурс грузинська поп-співачка буде з піснею «Replay».

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