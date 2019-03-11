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Евровидение-2019: букмекеры назвали нового лидера конкурса

11.03.2019

Букмекеры назвали нового лидера Евровидения-2019. Напоминаем, что ранее на лидирующих позициях стояли Россия, Швеция, Италия. Так как все конкурсные песни уже представлены, ставки букмекеров изменились. Итак, кто же может стать победителем Евровидения? Читайте в материале.

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евровидение

После того, как стали известны все конкурсные песни, букмекеры огласили нового лидера. Фаворитом стал представитель Нидерландов – очаровательный Дункан Лоренс с песней «Arcade».

Дункан Лоренс – «Arcade»

Дункан Лоренс на данный момент, по мнению букмекеров, имеет 20% на победу. В то время как предыдущий лидер ставок, представитель России Сергей Лазарев, –  всего 13%.

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Сергей Лазарев – «Scream»

Третье место крупнейшие мировые букмекерские конторы пророчат шведскому исполнителю Джону Лундвику с песней «Too Late For Love» – 10%.

Джон Лундвик – «Too Late For Love»

Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а финал – 18 мая.

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