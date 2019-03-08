Черногорию на Евровидении-2019 представит группа D-moll. Музыканты выступят в Тель-Авиве 14 мая в первой половине первого полуфинала под номером 4. Конкурсная песня D-moll называется «Heaven». Подробнее об участнике Евровидения читайте в материале.

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D-moll – «Heaven»

Черногорская вокальная группа выступит с композицией под названием «Heaven» («Небеса») в первой половине первого полуфинала. Именно D-moll оказалась на первом месте среди пяти претендентов на победу в Нацотборе «Montevizija».

Группа состоит из шести участников: Tamara Vujačić, Mirela Ljumić, Ivana Obradović, Rizo Feratović, Željko Vukčević, Emela Franca. Коллектив создан из студентов «D-Moll singing school» в преддверии «Montevizija-2019».

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Конкурсная песня вокальной группы «Heaven» – это балада про эмоциональную и искреннюю любовь. Куратором D-moll является участник «No Name» Danijel Alibabic. Именно он представлял Сербию и Черногорию на Евровидении-2005.

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