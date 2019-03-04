Хорватия представила артиста, который поедет на Евровидение-2019 от страны. Роко Блажевич, более известный как Roko, получил это право, победив на фестивале Dora. Песня, с которой певец будет сражаться за победу, называется «The Dream». Созвучно с девизом международного конкурса «Dare to Dream», не так ли? Подробнее о представителе Хорватии и его песне на Евровидение – в материале.

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Победа на фестивале Dora позволит хорватскому певцу Роко Блажевичу побороться за первое место на Евровидении-2019. Известно, что исполнитель покорил своим талантом хорватскую публику и всех членов жюри. Роко выступит на международном конкурсе в Тель-Авиве во второй половине второго полуфинала, что состоится 16 мая.

Конкурсная песня Roko «The Dream» написана Жаком Хоудеком – участником от Хорватии на Евровидении-2017. Также в песне есть стихи Чарли Мэйсона. «The Dream» исполняется на двух языках – на английском и хорватском.

Roko – «The Dream»



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