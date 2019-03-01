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Евровидение-2019: Румыния выбрала представителя на песенный конкурс

01.03.2019

Румыния уже выбрала представителя на Евровидение-2019. В Национальном отборе страны победила невероятная Ester Peony – певица и композитор румынского происхождения. Звезда будет покорять международный конкурс с песней «On a Sunday». Подробнее об участнице Евровидения читайте в материале.

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Публикация от Ester Peony (@ester.peony)

Одна за другой страны – участницы Евровидения-2019 представляют артистов, которые поедут в Тель-Авив. Румыния провела Национальный отбор, в котором победительницей стала Ester Peony. По словам певицы, во время отборочного этапа была большая конкуренция, и ей сложно поверить в то, что она одержала победу.

Ester Peony «On a Sunday»

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Певица и композитор Ester Peony исполнит на Евровидении песню «On a Sunday» («В воскресенье»). Настоящее имя артистки Александра Крецу. Большую популярность певица обрела, записав несколько каверов, после чего она подписала контракт с румынским лейблом. Ester Peony успешно дебютировала на радио и телевидении с композицией «Sub aripa ta».

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