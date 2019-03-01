Вот и Австралия определилась с представителем от своей страны. На Евровидение-2019 отправится снежная королева – Кейт Миллер-Хейдке. Певица стала победительницей национального телевизионного шоу «Евровидение – Австралия решает». Подробнее о конкурсанте международного конкурса Евровидение-2019 – в материале.

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На Евровидение-2019 от Австралии отправится певица и автор песен Кейт Миллер-Хейдке. Звезда совсем недавно стала победительницей национального телевизионного отборочного шоу «Евровидение – Австралия решает». Девушка поедет в Израиль с песней «Zero Gravity». Сообщается, что конкурсант от Австралии выступит во второй половине первого полуфинала, который состоится 14 мая.

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Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity»



На национальном телевизионном отборочном шоу «Евровидение – Австралия решает» Кейт Миллер-Хейдке получила 135 баллов (87 баллов – открытое голосование, 48 баллов – жюри).

Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а сам финал – 18 мая.

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