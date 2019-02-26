Общественный вещатель и MARUV так и не подписали договор об участии артистки в Евровидении-2019. Сегодня, на 7-часовой встрече, они так и не пришли к общему согласию. Подробнее о том, почему MARUV не будет представлять Украину на Евровидении в этом году, читайте в материале.

Общественный вещатель и MARUV так и не пришли к общему согласию относительно участия артистки в песенном конкурсе. Сообщается, что этому способствовал целый ряд причин. На своей странице в Instagram певица озвучила пункты договора с «UA: Суспільне», которые лично для нее неприемлемы. MARUV отметила, что не может пойти на такое, несмотря на то, что любит свою страну и гордится шансом представлять Украину на Евровидении-2019.

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Напоминаем, что певица Анна Корсун получила победу в Национальном отборе в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть свои обязательства. Сегодня певица MARUV и НТКУ встретились, чтобы прийти к общему согласию и все же подписать договоренность. Их переговоры длились около семи часов, но положительного решения они так и не нашли:

«Как раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры.

Завтра я проснусь с новыми силами – побеждать и популяризировать свою музыку в мире».

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