Уже известно, кто поедет на Евровидение-2019 от Украины! Победитель отбора на песенный конкурс – MARUV – поразила и жюри, и зрителей своим выступлением. Смотрите прямо сейчас, как победительница Нацотбора покоряла сцену.

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На сцену Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV вышла с самым дерзким номером. Еще в первом полуфинале ее выступление назвали «интеллигентной провокацией». Комментарии не остановили Анну Корсун: певица усовершенствовала свой номер и достойно выступила в финале, что подарило ей победу!

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Смотрите, как MARUV выступала в финале отбора на Евровидение 2019:

Video: Победительница отбора на Евровидение-2019 от Украины: выступление MARUV Победительницей отбора на Евровидение 2019 от Украины стала MARUV. Смотрите выступление MARUV - представителя Украины на Евровидении 2019

А также выступление MARUV в первом полуфинале отбора на Евровидение 2019:

Video: Победительница отбора на Евровидение-2019 от Украины: выступление MARUV Победительницей отбора на Евровидение 2019 от Украины стала MARUV. Смотрите выступление MARUV - представителя Украины на Евровидении 2019

Для вас мы подготовили Топ-5 песен победительницы Нацотбора на Евровидение 2019

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