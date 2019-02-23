Победительница отбора на Евровидение-2019 от Украины: выступление MARUV
Уже известно, кто поедет на Евровидение-2019 от Украины! Победитель отбора на песенный конкурс – MARUV – поразила и жюри, и зрителей своим выступлением. Смотрите прямо сейчас, как победительница Нацотбора покоряла сцену.
Больше по теме: Евровидение-2019: песня MARUV «Siren Song» возглавила рейтинги iTunes и Google Music
На сцену Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV вышла с самым дерзким номером. Еще в первом полуфинале ее выступление назвали «интеллигентной провокацией». Комментарии не остановили Анну Корсун: певица усовершенствовала свой номер и достойно выступила в финале, что подарило ей победу!
Больше по теме: MARUV: Крым — это Украина!
Смотрите, как MARUV выступала в финале отбора на Евровидение 2019:
Video: Победительница отбора на Евровидение-2019 от Украины: выступление MARUVПобедительницей отбора на Евровидение 2019 от Украины стала MARUV. Смотрите выступление MARUV - представителя Украины на Евровидении 2019
А также выступление MARUV в первом полуфинале отбора на Евровидение 2019:
Video: Победительница отбора на Евровидение-2019 от Украины: выступление MARUVПобедительницей отбора на Евровидение 2019 от Украины стала MARUV. Смотрите выступление MARUV - представителя Украины на Евровидении 2019
Для вас мы подготовили Топ-5 песен победительницы Нацотбора на Евровидение 2019
Больше по теме: От Pringlez до MARUV: творческий путь Анны Корсун
Совсем скоро читайте эксклюзивное интервью с представительницей от Украины на сайте СТБ!