Хотя Евгений Филатов и Джамала не оценили конкурсную песню и номер MARUV, но рейтинги говорят сами за себя. Композиция «Siren Song» уже через неделю после выпуска релиза смогла возглавить рейтинги iTunes и Google Music. Подробнее о новых достижениях финалистки Нацотбора на Евровидение-2019, читайте в материале.

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MARUV (Анна Корсун) не считает свой номер откровенным. По ее словам, костюм был достаточно закрытым, а остальное каждый додумывает себе сам. Евгений Филатов и Джамала раскритиковали выступление певицы, но это не повлияло на общую популярность композиции. Всего через неделю после релиза «Siren Song» возглавила рейтинги iTunes и Google Music.

По поводу выступления скандальной исполнительницы, в YouTube уже насчитывают более миллиона просмотров. Напоминаем, что уже 23 февраля состоится финал Нацотбора и мы наконец-то узнаем, кто же поедет в Израиль представлять Украину на Евровидении-2019.

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MARUV – «Siren Song»



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