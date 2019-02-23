Участница Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV выступила в первом полуфинале с песней «Siren song». Звезда уверена в своих силах и готова идти в финальный бой за победу. Уже совсем скоро она выступит на в финале Национального отбора в Украине! Пожелаем удачи исполнительнице и прямо сейчас прослушаем топ-5 песен от MARUV.

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MARUV – «BLACK WATER»



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MARUV&BOOSIN – «Drunk Groove»



MARUV – «Focus On Me»



MARUV – «Star»



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MARUV – «LaLaLa»



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