Алексей Кузнецов призывает поддержать донатами воинов Чернигова

Победитель первого сезона украинской версии масштабного вокального шоу «Х-фактор» Алексей Кузнецов на своей странице в Instagram призывает поддержать донатами воинов Чернигова.

«Сильные люди всегда находят друг друга, эти люди бесстрашно и самоотверженно помогают нашей с вами стране. Совместными усилиями фондов “Help Ukraine” привезли и передали помощь нашим воинам и гражданским в Чернигове! Всё будет Украина.

Спасибо за вашу поддержку и помощь, за постоянные переводы средств. С вашей помощью мы работаем и можем помогать украинцам! Вместе с вами мы делаем очень важное дело! Вместе победим!

Поддержите нас, пожалуйста! Средства на топливо сейчас особенно нужны, их можно отправить на карточки волонтера Алексея Кузнецова:

Гривны (UAH):

5375411406632138

Евро (EUR):

5375419905774566

Доллар США (USD):

5375418808579049»

