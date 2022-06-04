Миша Панчишин, победитель 8 сезона Х-фактора, с начала войны в составе спецподразделения ВСУ сначала участвовал в боях в Киевской области, а теперь защищает нашу страну на Востоке. Вместе с Мишей бок о бок защищает нашу землю и известный украинский режиссер Иоанн Зенков.

На этой неделе ребята пережили настоящий ад на Востоке, на нулевой линии фронта. 5 дней они находились под непрерывным артобстрелом и жили в окопах. Уже на шестой день орки прорвали фланги и взяли их взвод в кольцо, из которого наши защитники смогли прорваться, проведя 14 часов ближних сражений с русней. Они выжили!

На сотый день войны Миша и Иоанн сообщили, что находятся в госпиталях с тяжелыми контузиями. На своих страницах в соцсетях ребята призывают не забывать о том, что война не закончилась.

И именно сейчас им необходимы средства на покупку новой машины и дронов, чтобы вернуться на фронт к собратьям и продолжить гнать русню.

Оставляем номера личных карт наших героев для помощи:

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