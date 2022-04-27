Олексій Кузнєцов закликає підтримати донатами

Переможець першого сезону української версії масштабного вокального шоу «Х-фактор» Олексій Кузнєцов на своїй сторінці в Instagram закликає підтримати донатами воїнів Чернігова.

«Сильні люди завжди знаходять один одного, ці люди безстрашно та самовіддано допомагають нашій з вами країні. Спільними зусиллями фондів “Help Ukraine” привезли та передали допомогу нашим воїнам та цивільним у Чернігові! Все буде Україна.

Дякуємо за вашу підтримку та допомогу, за постійні перекази коштів. З вашою допомогою ми працюємо та маємо можливість допомагати українцям! Разом з вами ми робимо дуже важливу справу! Разом переможемо!

Підтримайте нас, будь ласка! Кошти на пальне зараз особливо потрібні, їх можна надіслати на картки волонтера Олексія Кузнєцова:

Гривні (UAH):

5375411406632138

Євро (EUR):

5375419905774566

Долар США (USD):

5375418808579049»

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