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Олексій Кузнєцов закликає підтримати донатами воїнів Чернігова

27.04.2022

Переможець першого сезону української версії масштабного вокального шоу «Х-фактор» Олексій Кузнєцов на своїй сторінці в  Instagram закликає підтримати донатами воїнів Чернігова.

Олексій Кузнєцов закликає підтримати донатами

«Сильні люди завжди знаходять один одного, ці люди безстрашно та самовіддано допомагають нашій з вами країні. Спільними зусиллями фондів “Help Ukraine” привезли та передали допомогу нашим воїнам та цивільним у Чернігові! Все буде Україна.

Олексій Кузнєцов закликає підтримати донатами

Дякуємо за вашу підтримку та допомогу, за постійні перекази коштів. З вашою допомогою ми працюємо та маємо можливість допомагати українцям! Разом з вами ми робимо дуже важливу справу! Разом переможемо!

Підтримайте нас, будь ласка! Кошти на пальне зараз особливо потрібні, їх можна надіслати на картки волонтера Олексія Кузнєцова:

Гривні (UAH):

5375411406632138

Євро (EUR):

5375419905774566

Долар США (USD):

5375418808579049»

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