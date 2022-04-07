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Еліна Іващенко виступила на благодійному заході в підтримку ЗСУ в Берліні

07.04.2022

Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко допомагає своїм голосом збирати кошти на підтримку української армії. Деталі ― далі в матеріалі!

«Вчора ввечері я мала за честь виступити на благодійному заході в підтримку українській армії в Берліні. Зібрані кошти будуть направлені в фонд Віталія Кличка. Дякую кожному, хто долучився до цього заходу. Слава Україні!» ― написала молода співачка у своїх соцмережах.

 

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Публикация от Еліна Іващенко (@elina.ivashchenko_official)

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