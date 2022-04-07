Олег Кензов волонтерить у гарячих точках
07.04.2022
Один із найяскравіших учасників шоу «X-Фактор»-2 Олег Кензов активно займається волонтерством у гарячих точках. Музикант допомагає людям і тваринам в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці.
«Скажу одне. Волонтер ― це не робота. Бо за роботу платять гроші. Волонтер ― це важка праця, яка часом пов’язана з дуже великими ризиками, для життя зокрема. Сьогодні я все це відчув на власній шкурі. Але ті емоції, які дарують вдячні люди, їхні щирі сльози, їхня любов ― це безцінно!» ― написав Олег Кензов у своєму Instagram.
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