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Олег Кензов волонтерить у гарячих точках

07.04.2022

Один із найяскравіших учасників шоу «X-Фактор»-2 Олег Кензов активно займається волонтерством у гарячих точках. Музикант допомагає людям і тваринам в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці.

Олег Кензов активно займається волонтерством у гарячих точках

«Скажу одне. Волонтер ― це не робота. Бо за роботу платять гроші. Волонтер ― це важка праця, яка часом пов’язана з дуже великими ризиками, для життя зокрема. Сьогодні я все це відчув на власній шкурі. Але ті емоції, які дарують вдячні люди, їхні щирі сльози, їхня любов ― це безцінно!» ― написав Олег Кензов у ​​своєму Instagram.

 

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Публикация от Олег Кензов (@okenzov_official)

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