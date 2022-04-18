Нова пісня Jerry Heil — #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) підірвала мережу
10 квітня відбулася прем’єра нової пісні учасниці «Х-фактора» та ведучої бекстейджу «Україна має талант»-2021 Jerry Heil. Музична робота називається «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)». Пісня миттєво ввійшла до трендів YouTube та полюбилася багатьом українцям. Докладніше — далі.
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Співачка Jerry Heil випустила новий трек «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)», основою якого стала боротьба українського народу з російською агресією. Текст пісні — це ремейк української народної «Ой на горі та й женці жнуть». Надихнула Jerry Heil на створення пісні Вєрка Сердючка.
«Трек з назвою “Jerry Heil feat. Вєрка Сердючка” завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю це під час війни! Відео “ГЕТЬ З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ” матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу і, звісно ж, народу України!» — ділиться Jerry Heil.
Кліп на пісню моментально увійшов у тренди YouTube і лише за 2 дні набрав понад 600 тисяч переглядів. Українці називають трек справжнім шедевром і пишуть Jerry Heil слова подяки за оптимізм та підняття настрою.
Дивіться музичну роботу Jerry Heil «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)» просто зараз!
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Текст пісні «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)»
Ой на горі москаля ждуть,
Ой на горі москаля ждуть,
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть,
ЗСУ йдуть.
Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крісло
Президентське
Пан Зеленський.
Посередині Кім Віталій:
Стрес тримає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій,
Геніталій.
А позаду Арестович,
А позаду Арестович.
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич,
Наче здобич.
В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерли планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!