10 квітня відбулася прем’єра нової пісні учасниці «Х-фактора» та ведучої бекстейджу «Україна має талант»-2021 Jerry Heil. Музична робота називається «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)». Пісня миттєво ввійшла до трендів YouTube та полюбилася багатьом українцям. Докладніше — далі.

Більше на тему: Історичний серіал СТБ «І будуть люди» покажуть в Америці

Співачка Jerry Heil випустила новий трек «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)», основою якого стала боротьба українського народу з російською агресією. Текст пісні — це ремейк української народної «Ой на горі та й женці жнуть». Надихнула Jerry Heil на створення пісні Вєрка Сердючка.

«Трек з назвою “Jerry Heil feat. Вєрка Сердючка” завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю це під час війни! Відео “ГЕТЬ З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ” матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу і, звісно ж, народу України!» — ділиться Jerry Heil.

Кліп на пісню моментально увійшов у тренди YouTube і лише за 2 дні набрав понад 600 тисяч переглядів. Українці називають трек справжнім шедевром і пишуть Jerry Heil слова подяки за оптимізм та підняття настрою.

Дивіться музичну роботу Jerry Heil «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)» просто зараз!

Більше на тему: «Скоро на твої концерти ти приїжджатимеш за їжу»: Маша Єфросиніна жорстко відповіла Баскову

Текст пісні «#МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)»

Ой на горі москаля ждуть,

Ой на горі москаля ждуть,

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть,

ЗСУ йдуть.

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне —

Не покине крісло

Президентське

Пан Зеленський.

Посередині Кім Віталій:

Стрес тримає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій,

Геніталій.

А позаду Арестович,

А позаду Арестович.

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич,

Наче здобич.

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця,

Наче цигани танки!

Задерли планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.