І будуть люди покажуть в Америці

Жанр історичної драми посідає важливе місце у світовому кінематографі. Він завжди приваблював глядачів своїм сюжетом, а творцям надавав безмежні можливості для художнього пошуку й експериментів. Одним з амбітних проєктів цього жанру став український серіал «І будуть люди».

«І будуть люди» крізь призму людських доль показує буремні етапи XX століття: Першу світову війну, Українську революцію, прихід радянської влади. Це наша смілива спроба зняти своє «Двадцяте століття» Бернардо Бертолуччі, своїх «Звіяних вітром» режисера Віктора Флемінга.

Після успішного показу в українському етері серіал «І будуть люди» за час свого існування розширив свою географію аж до Америки!

Права на показ історичної саги було продано у Польщі, Естонії, Хорватії, Сербії, Словенії, Чорногорії, Південній Кореї, країнах Північної та Південної Америки та інших регіонів. Усі 12 епізодів серіалу з англійськими субтитрами доступні й в онлайн-кінотеатрах Amazon Prime.

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