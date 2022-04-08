Андрій Хливнюк розповів, як провів прем’єру пісні з Pink Floyd

Учора легендарний гурт Pink Floyd випустив спільний трек з Андрієм Хливнюком під назвою «Hey Hey Rise Up». Основою став гімн Українських січових стрільців «Ой, у лузі червона калина», виконаний фронтменом гурту Бумбокс. Андрій Хливнюк прокоментував прем’єру на своїй сторінці в Instagram і розказав, як її провів. Подробиці — далі.

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Практично в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну фронтмен «Бумбоксу» Андрій Хливнюк вступив до лав територіальної оборони Києва. А тому таку легендарну подію, як прем’єра спільної пісні з гуртом Pink Floyd, музикант провів… у казармі. Про це Андрій Хливнюк розповів на своїй сторінці в Instagram. Він жартує, що в такий важливий момент мив підлогу хоча б не ганчіркою, а за допомогою мінімийки «Karcher».

«А отак от в казармі чувак, який на сторінці Pink Floyd’а щойно був на релізі, миє підлогу. Слава Богу, купив “Керхер”», — поділився Андрій.

Пізніше музикант поділився з підписниками результатами роботи ЗСУ на одній із дільниць і побажав бійцям удачі.

Віримо в наших захисників! Слава Україні!

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