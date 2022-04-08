російські окупанти почали масовану атаку на Маріуполь у перші ж дні повномасштабного вторгнення в Україну. У березні ворожі війська повністю оточили місто, Маріуполь опинився в облозі ― окупанти не дають ввозити туди ані їжу та воду, ані ліки та організовано вивезти автобусами цивільних на підконтрольні Україні території.

Блокада Маріуполя загарбниками триває більше місяця. Час від часу з ними вдається домовитися про «зелені коридори», проте в місті досі залишається приблизно 150 тисяч людей. Росіяни безперервно обстрілюють Маріуполь з артилерії та літаків, убивають людей просто на вулицях. Коли відкрилися воєнні злочини росії в Київській області, за даними розвідки, окупанти пригнали до Маріуполя крематорії, щоб приховати сліди своїх звірств.

Полк «Азов», який бере участь в обороні міста, закликає до термінової деблокади Маріуполя. Заступник командира полку Святослав Паламар у своєму відеозверненні 2 квітня просив поспішити, адже захисники міста стоять до останнього і борються з росіянами: «Ми сподіваємося на деблокаду і знаємо, що політики та військові роблять усе можливе для цього. Віримо, що Україна має рішення виходу з цієї ситуації».

‼️Звернення заступника командира полку АЗОВ стосовно ситуації в Маріуполі Допоможіть нам боротися. Заберіть дітей. Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини👇🏼 pic.twitter.com/gvWQOhettW — АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022

Також він закликав усіх не бути байдужими і робити все, що допоможе Маріуполю: якщо не можете йти воювати, боріться з пропагандою рф, рятуйте дітей, допомагайте хворим та пораненим.

👆🏼Не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю. Україна – це нація переможців, це нація героїв. Маріуполь – це Україна!🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/BWKMB71c9I — АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022

Що таке деблокада

Деблокада ― це дії сухопутних військ, авіації, флоту з метою знищення живої сили, бойової техніки і військових споруд противника для припинення облоги, ізоляції або блокади певної території, населеного пункту, будівлі чи будь-якого стратегічного об’єкта.

Що робиться в Україні для деблокади Маріуполя

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що почався новий етап протистояння повномасштабній російській агресії в Україні, і деблокада Маріуполя є необхідно. На його думку, протягом 2―3 тижнів буде вирішено, як далі розвиватимуться події.

Війська України фактично готові до операції з деблокади.

Зараз росіяни перекидають усі основні сили на схід, українці ж готуються до звільнення сходу та півдня від окупантів.

Міжнародні партнери України підтримують необхідність деблокади Маріуполя, проте наполягають на організації «зелених коридорів» з міста, про які досі не можуть домовитися з окупантами.

Чому неможлива деблокада Маріуполя просто зараз?

Володимир Зеленський на пресконференції назвав причину, через яку зараз неможлива військова деблокада Маріуполя, ― це гуманітарна місія з вивезення поранених цивільних та військових. І нею займаються разом з Туреччиною, яка стала посередником, котрого сприймають у росії. На пресконференції Зеленський наголосив, що постійно тримає зв’язок із «азовцями» з усіх питань.

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