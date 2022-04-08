Жахи та геноцид, які творять з українцями російські загарбники з 24 лютого 2022 року, крають серця мільйонів людей по всьому світу, і вони підтримують Україну, як можуть. Британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек «Hey Hey Rise Up», наклавши музику на виконання фронтменом «Бумбокс» пісні «Ой, у лузі червона калина», яку Андрій Хливнюк заспівав у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Британські рокери поклали українську повстанську пісню «Ой, у лузі червона калина» на музику з власним аранжуванням. До Девіда Гілмора та Ніка Мейсона приєдналися колишній басист Pink Floyd Гай Пратт і Нітін Соні на клавішних. Усе під супровід неперевершеного вокалу Андрія Хливнюка з українського гурту «Бумбокс».

Зараз пісня «Hey Hey Rise Up» друга на вкладці найпопулярніших на Youtube.

Усі виручені кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.

«Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення в незалежну, мирну, демократичну країну та вбивства її народу однією з найбільших світових держав.

Я сподіваюся, що трек отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти та підняти моральний дух. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні і тим самим показати, що більшість світу вважає абсолютно неправильним для наддержави вторгатися в незалежну демократичну країну, якою стала Україна», ― сказав гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, невістка якого ― українка.

Текст пісні Pink Floyd — «Hey Hey Rise Up»

Ой у лузі червона калина похилилася

Чогось наша славна Україна зажурилася

А ми тую червону калину підіймемо

А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо

А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо

(Хей, хей)

Ой у лузі червона калина похилилася

Чогось наша славна Україна зажурилася

А ми тую червону калину підіймемо

А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо

А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо…

Андрій Хливнюк заспівав акапела гімн Українських січових стрільців «Ой, у лузі червона калина» на безлюдній площі столиці в перші дні після свого вступу до тероборони Києва. У результаті ця пісня стала однією з найпопулярніших для підняття бойового духу українців, і нещодавно її спільне виконання записали відомі українські артисти.

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