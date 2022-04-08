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Впервые за 28 лет: Pink Floyd выпустили украиноязычный сингл «Hey Hey Rise Up» в поддержку Украины

08.04.2022

Ужасы и геноцид, которые творят с украинцами российские захватчики с 24 февраля 2022 года, тронули сердца миллионов людей по всему миру, и они поддерживают Украину, как могут. Британская рок-группа Pink Floyd выпустила трек «Hey Hey Rise U, наложив музыку на исполнение фронтменом «Бумбокс» песни «Ой, у лузі червона калина», которую он спел в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину.

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up

Британские рокеры положили украинскую повстанческую песню «Ой, у лузі червона калина» на музыку с собственной аранжировкой. К Дэвиду Гилмору и Нику Мейсону присоединились бывший басист Pink Floyd Гай Пратт и Нитин Сони на клавишных. Все под сопровождение удивительного вокала Андрея Хлывнюка из украинской группы «Бумбокс».

Сейчас песня «Hey Hey Rise U вторая на вкладке самых популярных на Youtube.

Все вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

«Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, мирную, демократическую страну и убийства ее народа одним из самых больших мировых государств.

Я надеюсь, что трек получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать деньги и поднять моральный дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и тем самым показать, что большинство мира считает абсолютно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина», ― сказал гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, невестка которого ― украинка.

Текст песни Pink Floyd — «Hey Hey Rise Up»

Ой у лузі червона калина похилилася
Чогось наша славна Україна зажурилася
А ми тую червону калину підіймемо
А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо
А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо

(Хей, хей)

Ой у лузі червона калина похилилася
Чогось наша славна Україна зажурилася
А ми тую червону калину підіймемо
А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо
А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо…

Андрей Хлывнюк спел акапелла гимн Украинских сечевых стрельцов «Ой, у лузі червона калина» на безлюдной площади столицы в первые дни после вступления в тероборону Киева. В результате эта песня стала одной из самых популярных для поднятия боевого духа украинцев, и недавно ее совместное исполнение записали известные украинские артисты.

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