Ужасы и геноцид, которые творят с украинцами российские захватчики с 24 февраля 2022 года, тронули сердца миллионов людей по всему миру, и они поддерживают Украину, как могут. Британская рок-группа Pink Floyd выпустила трек «Hey Hey Rise Up», наложив музыку на исполнение фронтменом «Бумбокс» песни «Ой, у лузі червона калина», которую он спел в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину.

Британские рокеры положили украинскую повстанческую песню «Ой, у лузі червона калина» на музыку с собственной аранжировкой. К Дэвиду Гилмору и Нику Мейсону присоединились бывший басист Pink Floyd Гай Пратт и Нитин Сони на клавишных. Все под сопровождение удивительного вокала Андрея Хлывнюка из украинской группы «Бумбокс».

Сейчас песня «Hey Hey Rise Up» вторая на вкладке самых популярных на Youtube.

Все вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

«Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, мирную, демократическую страну и убийства ее народа одним из самых больших мировых государств.

Я надеюсь, что трек получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать деньги и поднять моральный дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и тем самым показать, что большинство мира считает абсолютно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина», ― сказал гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, невестка которого ― украинка.

Текст песни Pink Floyd — «Hey Hey Rise Up»

Ой у лузі червона калина похилилася

Чогось наша славна Україна зажурилася

А ми тую червону калину підіймемо

А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо

А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо

(Хей, хей)

Ой у лузі червона калина похилилася

Чогось наша славна Україна зажурилася

А ми тую червону калину підіймемо

А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо

А ми нашу славну Україну хей, хей, розвеселимо…

Андрей Хлывнюк спел акапелла гимн Украинских сечевых стрельцов «Ой, у лузі червона калина» на безлюдной площади столицы в первые дни после вступления в тероборону Киева. В результате эта песня стала одной из самых популярных для поднятия боевого духа украинцев, и недавно ее совместное исполнение записали известные украинские артисты.

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