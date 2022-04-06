Телеведучий Андрій Бєдняков поділився страшним горем. Померла його мама, яка понад місяць перебувала в осадженому російськими військами Маріуполі. Жінка хворіла, але могла б жити, якби не прийшов «русскій мір».

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6 квітня Андрій Бєдняков написав на своїй сторінці в Instagram, що його мати померла. Вона тривалий час перебувала в осадженому Маріуполі, і її серце не витримало цього.

«Мами не стало… Вночі перестало битися серце. Тяжко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі. По хвилині. Коли вони нарешті змогли виїхати ― мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама в комі… “Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з’явилася нагода, ми поїхали… Я не хотіла ховати маму біля під’їзду… Як робили це інші”», ― написав Андрій Бєдняков.

Телеведучий розповів, що його мама хворіла, але без підлого вторгнення російських військ ще жила б. Вона слабшала з кожним вибухом і через стрес зрештою впала в кому.

«”русскій мір” ― гірший за найстрашнішу хворобу. Гірше раку і альцгеймера. Ця ідеологія і армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчого поста. Але я впевнений, що рано чи пізно я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор. путін забрав у мене найрідніше. У мене і ще у тисяч українців. Але ми обов’язково дочекаємось», ― поділився горем Андрій Бєдняков.

Наприкінці звернення телеведучий знову закликав якнайшвидше звільнити Маріуполь і врятувати місцевих мешканців.

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