Телеведущий Андрей Бедняков поделился страшным горем. Умерла его мама, которая больше месяца находилась в осажденном российскими войсками Мариуполе. Женщина болела, но еще могла бы жить, если бы не пришел «русский мир».

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6 апреля Андрей Бедняков написал на своей странице в Instagram, что его мама умерла. Она долгое время находилась в осажденном Мариуполе, и ее сердце не выдержало этого.

«Мамы не стало… Ночью перестало биться сердце. Тяжело писать, но я это сделаю. За время войны я говорил с сестрой 2 раза. По минуте. Когда они, наконец-то, смогли выехать ― мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме… “Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали… Я не хотела хоронить маму у подъезда… Как делали это другие”», ― написал Андрей Бедняков.

Телеведущий рассказал, что его мама болела, но без подлого вторжения российских войск еще жила бы. Она ослабевала с каждым взрывом и из-за стресса в итоге впала в кому.

«”русский мир” ― хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. путин забрал у меня самое родное. У меня и ещё у тысяч украинцев. Но мы обязательно дождемся», ― поделился горем Андрей Бедняков.

В конце обращения телеведущий вновь призвал как можно скорее освободить Мариуполь и спасти местных жителей.

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