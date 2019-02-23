Евгений Филатов и Джамала выступление MARUV в первом полуфинале оценили не лучшим образом. Несмотря на это, конкурсная песня участницы Нацотбора на Евровидение-2019 полюбилась зрителю. Во-первых, девушка попала в финал, во-вторых, композиция «Siren Song» уже через неделю после выпуска релиза смогла возглавить рейтинги iTunes и Google Music. Но позволяет ли гражданская позиция певицы MARUV представлять Украину на международном конкурсе?

Украинская певица MARUV ворвалась на Нацотбор-2019, заняв место TAYANNA, которая отозвала свою заявку на участие в конкурсе. Эпатажная, смелая, талантливая, она быстро покорила зрителей в первом полуфинале и попала в список финалистов конкурса. В преддверии финала певица сообщила, что собирается менять постановку. Также звезда добавила, что в случае победы в Нацотборе на Евровидение-2019 она сделает это снова: «Не люблю два раза выходить с одним и тем же».

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Как судьи оценили дерзкое выступление MARUV?

Евгений Филатов: «Хорошо выступали — молодцы! В прошлый раз у меня было предвзятое отношение. Ваша музыка — музыка поколения, которое живет сейчас. Пусть ваш трек написан за два дня — но после слова «bang» все вопросы отпали!»

Джамала: «Мне очень нравится эта песня — постоянно слушаю ее в машине. Рада, что ты услышала меня и добавила в композицию вокала. Для меня в выступлении артиста есть три ключевых момента: песня, вокал и номер. Если в прошлый раз у меня были вопросы к вокалу и номеру, то сейчас эти вопросы фактически исчерпаны».

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Но без провокационных вопросов не обошлось. В последнее время тема гражданской позиции украинских артистов актуальна как никогда. А MARUV не так давно сообщила, что планирует гастроли в нескольких российских городах. Неудивительно, что в прямом эфире Джамала задала ей прямой вопрос: «Крым — это Украина?». Ответ певицы — «Да!»

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