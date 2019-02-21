Украинская певица MARUV (Анна Корсун) уже не первый раз принимает участие в Нацотборе на Евровидение. Еще в 2016 году под зажигательную песню «Easy to love» Анна, тогда еще солистка Pringlez, попала прямиком в финал, но так и не завоевала желанную победу. Творческий путь украинской певицы MARUV – в материале.

Три года назад Анна Корсун исполняла песни в другой манере, да и выглядела совершенно иначе. В 2016 году певица участвовала в Нацотборе на Евровидение с песней «Easy to love». Она прошла в финал, но так и не стала представительницей на Евровидении-2016 от Украины. Тогда от страны поехала Джамала, завоевав победу на международном конкурсе с песней «1944».

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Pringlez – «Easy to love»



В 2017 году Анна переехала из Харькова в Киев, где начала творческую жизнь с чистого листа. Сменив состав музыкантов и название на «MARUV» девушка удивила всех своим новым репертуаром, выпустив дебютный альбом «Stories».

Осенью 2017 года Анна стала участницей проекта «Х-фактор»-8. Певица не дошла до финала и появилась лишь в 8 выпуске 8 сезона «Х-фактор».

Анна Корсун – «Обійми»

Анна Корсун – «Хуторянка»

После проекта певица пыталась сотрудничать с Юрием Никитиным. Но это время она называет потраченным впустую. Когда девушку уже охватило отчаяние, она встретила Михаила Бусина, который увидел в ней явный потенциал. Настоящий фурор произвело видео на трек дуэта MARUV & BOOSIN – «Drunk Groove». Только за первые полгода он набрал около 50 миллионов просмотров.

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MARUV & BOOSIN – «Drunk Groove»

В это же время певица заявила, что MARUV не является группой, это ее творческий псевдоним как сольной исполнительницы.

В 2019 году певица MARUV (Анна Корсун) вошла в списки участников Нацотбора на Евровидение. Изначально звезда была 17-ой в списке, но после того, как TAYANNA отказалась от участия, MARUV эпатажно ворвалась на конкурс. Напоминаем, что 9 февраля звезда выступила в первом полуфинале Национального отбора и получила самый высокий балл от зрителей.

MARUV – «Siren Song»

Певица попала в финал и 23 февраля будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2019.

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