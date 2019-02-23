Євген Філатов і Джамала виступ MARUV у першому півфіналі оцінили не найкраще. Незважаючи на це, конкурсна пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення-2019 полюбилася глядачеві. По-перше, дівчина потрапила у фінал, по-друге, композиція «Siren Song» вже за тиждень після випуску релізу змогла очолити рейтинги iTunes і Google Music.

Українська співачка MARUV увірвалася в Нацвідбір-2019, зайнявши місце TAYANNA, яка відкликала свою заявку на участь в конкурсі. Епатажна, смілива, талановита, вона швидко підкорила глядачів у першому півфіналі та потрапила в список фіналістів конкурсу. Напередодні фіналу співачка повідомила, що збирається змінювати постановку. Також зірка додала, що в разі перемоги у Нацвідборі на Євробачення-2019 вона зробить це знову: «Не люблю двічі виходити з одним і тим же».

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Як судді оцінили зухвалий виступ MARUV?

Євген Філатов: «Добре виступали — молодці! Минулого разу в мене було упереджене ставлення. Ваша музика — музика покоління, що живе зараз. Нехай ваш трек написаний за два дні — але після слова «bang» всі запитання стали зайвими!»

Джамала: «Мені дуже подобається ця пісня — постійно слухаю її в машині. Рада, що ти почула мене й додала до композиції вокалу. Для мене у виступі артиста є три ключових моменти: пісня, вокал і номер. Якщо минулого разу в мене були запитання до вокалу й номеру, то зараз ці запитання фактично вичерпані».

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Але без провокацій не обійшлося. В останні дні політична тема всюди на слуху. А MARUV не так давно повернулася з гастролей Росією. У прямому ефірі Джамала поставила їй запитання: «Крим — це Україна?». Відповідь співачки — «Так!»

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